Street Fighter- og Dead Rising-sjef forlater Capcom

Ola og Kari Nordmann kjenner kanskje ikke til navnet Yoshinori Ono, men har du prøvd et Capcom-spill de siste 25 årene er sjansen relativt stor for at han har vært involvert. Dessverre vil vi ikke få se han fremover.

Ono-san bekrefter på Twitter at han nå forlater Capcom, og takker fansen for alle disse fantastiske årene som utvikler av spill som Devil May Cry og Mega Man: Battle & Chase, samt produsent av spill som Dead Rising, Street Figher IV og "sist" Marvel vs. Capcom: Infinite.