Street Fighter-proffen MenaRD anerkjent for tjenester til Den dominikanske republikk i prisutdelingsseremoni

Det har vært et veldig godt år for Street Fighter profesjonell spiller Saul Leonardo "MenaRD" Mena II, da den dominikanske stjernen har løftet trofeer på EVO Japan i mai og deretter hoved Las Vegas EVO i august også. Han har vært en av de beste Street Fighter spillerne rundt om i verden i år, og hjemlandet hans ser dette og anerkjenner dette.

Som en del av Premios Dominicanísimo 2025 har MenaRD blitt tildelt Pride of Dominican Culture Award, et trofé som anerkjenner hans tjenester til sin nasjon og hvordan han har representert den på den globale scenen.

En av de neste store begivenhetene på MenaRDs kalender vil være Capcom Cup 12, der han vil prøve å vinne et trofé han ennå ikke har løftet, alt når det skjer mellom 11. og 15. mars i Tokyo, Japan i 2026.