Street Fighter utstråler visuell identitet og karisma i ny trailer

Street Fighter, akkurat som med Mario, Sonic, Zelda, Donkey Kong, Tetris eller en hvilken som helst annen tidløs videospillklassiker, får bare det å nevne det praktisk talt alle i hele verden til å lytte og automatisk danne seg et mentalt bilde av en scene der to fargerike karakterer møtes med slag, spark og et snev av kampsportmagi. Og som nesten alle de foregående eksemplene, er vi i ferd med å se en filmatisering av den.

Vi kjenner rollebesetningen og karakterene i Street Fighter, som kommer på kino 16. oktober, men vi lurte likevel på om dette spranget fra TV til det store lerretet ville bli noe mer seriøst, eller om det ville bli mer i stil med den ujevne (men for noen kultfilmen) fra 1995. Heldigvis ser det ut til at Street Fighter i 2026 kan bli et ekte massefenomen, for selv om den er full av humor og lettere sekvenser, ser det ut til å bli en film med mye karisma og personlighet.

I traileren har vi allerede fått et glimt av handlingen, i tillegg til at vi får en nærmere titt på Ken, Ryu, Mr Bison, Akuma, Zangief, Chun-Li, Vega og til og med Blanka, og får en følelse av deres personligheter i filmen. Ta en titt nedenfor.