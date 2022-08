Street Fighter V overgår Street Fighter II

HQ

For 30 år siden slapp Capcom Street Fighter II til Super Nintendo i Japan, etterfulgt av en lansering i vesten. Det ble en kjempehit og solgte 6,3 millioner eksemplarer. Det ble også et popkulturelt ikon.

Selv om Street Fighter V fikk en litt dårlig start, og at mange mente at serien ville slite med å komme seg, så har det vist seg å være en suksess likevel. Faktisk melder Capcom at Street Fighter V har solgt 6,6 millioner eksemplarer, og det er dermed det bestselgende kapittelet i seriens historie. Det bør bemerkes at dette kun gjelder grunnversjonen av Street Fighter II og ikke senere utgaver som Super Street Fighter II, men resultatet er fortsatt meget imponerende, og det vil fortsette å klatre enda mer ettersom Street Fighter V fortsatt henger i.

Som påpekt av oppmerksomme Neogaf-brukere, er en annen virkelig klassisk Capcom-oppfølger også i ferd med å bli detronisert av en nyere tittel, da Mega Man II bare ligger 10 000 solgte eksemplarer foran Mega Man 11. Det er dermed sannsynlig at vi i 2022 for første gang på over tre tiår får et nytt Mega Man på førsteplass når vi snakker om bestselgende titler i serien.