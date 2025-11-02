Street Racer kommer tilbake i november

HQ

Hvor mange av dere husker ikke Street Racer fra tidlig 90-tall - en av de mange Mario Kart-klonene fra den tiden. Med åtte sprø racere med like unike kjøretøy og spesielle evner, som alle nå gjør seg klare for et storslått comeback i Street Racer Collection. Og det er akkurat det det høres ut som, en samling bestående av en rekke ulike porteringer av spillet. Inkludert SNES-, Mega Drive-, MS-DOS- og Gameboy-versjonene.

Av en eller annen ubegripelig grunn har de valgt å hoppe over Amiga-, Playstation- og Saturn-versjonene, som av mange regnes som de beste. Selv om SNES-porten er kompetent, får den likevel denne antatte samlingen til å føles litt underkokt. Ikke desto mindre er det hyggelig å se denne gamle perlen bli støvet av, og for de av dere som ikke har prøvd spillet før - dette gir en utmerket mulighet til å smake på litt 90-talls spillglede.

Samlingen kommer i butikkhyllene 27. november for PC og de fleste konsoller.

Spilte du Street Racer på 90-tallet?