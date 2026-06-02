Streets of Rage-filmen tar fart igjen etter flere års stillhet

I årevis har det vært snakk om at Lionsgate skulle filmatisere det som kanskje er spillhistoriens største beat-'em-up, Segas klassiker Street of Rage. Vi vet ikke hva som har skjedd i kulissene siden den gang - men vi kan trygt si at det ikke har gått fort, og derfor sannsynligvis heller ikke har gått spesielt bra.

Nå melder imidlertid Variety at det endelig har begynt å gå fremover. Lionsgate har inngått et samarbeid med to av nøkkelpersonene bak Sonic the Hedgehog-filmene, Pat Casey og Josh Miller, som allerede har erfaring med å jobbe med Segas merkevarer, og som skal skrive manus. En regissør er også bekreftet i form av Jeymes Samuel (The Harder They Fall).

Ellers er det sparsomt med informasjon, men Variety skriver at Streets of Rage-filmen "lener seg tungt på kultklassikeren som er kjent for sine ikoniske karakterer, hyllede elektroniske lydspor og beat 'em up-action."

Og med det kan vi bare vente. Forhåpentligvis er ikke manuset for langt unna. Har du noen forslag til hvem som bør spille Axel Stone, Blaze Fielding, Max Thunder, Eddie "Skate" Hunter og alle de andre?