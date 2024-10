Streets of Rogue 2 er forsinket igjen, men vi kan i det minste prøve demoen på Steam Next Fest

I dag bringer bittersøte nyheter om Streets of Rogues oppfølger, Streets of Rogue 2. På den ene siden er en innholdstung demo tilgjengelig som en del av Steam Next Fest-kampanjen, men på den andre siden rapporterer utvikleren at spillet vil bli forsinket igjen.

Matt Dabrowski har rapportert via Steam at spillet vil gå fra å bli utgitt neste uke (22. oktober, for å være presis, som han antydet i sommer) til en dato i nær fremtid. Steams nettside viser fortsatt Q4 2024, så det er fortsatt håp om et fullt spill før året er omme.

"Du lurer kanskje på hva forsinkelsene handler om. Kortversjonen er at et stort, åpent spill + en enkelt programmerer = uforutsigbare datoer. 22. oktober virket som en gjennomførbar dato for meg i juli, men til tross for min beste innsats, føler jeg at spillet trenger litt mer tid til å koke. Jeg beklager forsinkelsene, og jeg forstår godt hvor irriterende det er å ha ventet på noe for så å bli fratatt det. Derfor ønsker vi ikke å gå ut med noen mer eksakte datoer før vi er 100 % i mål."