Streets of Rogue 2 forsinket til oktober

Den pikselerte volden i oppfølgeren til det anerkjente Streets of Rogue vil bli litt forsinket. Dette ble kunngjort av spillets utvikler via et blogginnlegg på Steam, der de satte 22. oktober som ny utgivelsesdato for Streets of Rogue 2 i Early Access.

HQ

Matt Dabrowski, som fortsatt er spillets eneste utvikler, nevner at prosessen rett og slett har tatt litt lengre tid enn forventet, til tross for at de faktisk har hentet inn litt ekstra hjelp, og på Steam skriver han følgende :

Selv om SoR 2 har hatt noen flere folk som har jobbet med det enn forgjengeren, er jeg fortsatt den eneste programmereren/designeren av denne greia. Sammenlignet med andre fagområder er programmerere notorisk dårlige til å forutsi hvor lang tid en gitt oppgave vil ta.

Bytt nå ut "oppgave" med "et helt Early Access-klart spill", og som du sikkert kan forestille deg, blir det litt vanskeligere å gjette riktig. Jeg hadde siktet mot en sommerlansering en stund, noe som har ført til et ganske intenst 2024.

Og selv om den opprinnelige lanseringsdatoen ville ha vært teknisk oppnåelig, ville den også ha vært strammere enn jeg var komfortabel med. Den nye datoen gir meg litt pusterom og muligheten til å gjøre spillet enda bedre.

Streets of Rogue 2 vil også være tilgjengelig i en storstilt spilltest som vil finne sted i august eller september. Tilgang til denne kan du be om via spillets Steam -side.

Gleder du deg til Streets of Rogue 2?