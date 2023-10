Streikeforhandlingene mellom SAG og AFTRA har igjen gått i stå

HQ

SAG-AFTRA har nok en gang vært i samtaler med de store produksjonsselskapene i Hollywood i håp om å komme til enighet og sikre medlemmene bedre beskyttelse mot kunstig intelligens og bedre lønn og rettigheter. Men SAG-AFTRA har nå avslørt at forhandlingene igjen har strandet, og at toppsjefene i bransjen nok en gang har trukket seg.

SAG-AFTRA har uttalt at de har kommet med massive motforestillinger som vil justere forslaget om inntektsdeling fullstendig, og at de store produksjonsgigantene nekter å beskytte skuespillere og artister mot å bli erstattet av kunstig intelligens. SAG-AFTRA bemerker til og med at produksjonsgigantene "med vilje" har delt feilaktig informasjon og data som hevdes å være en forhandlingsteknikk som også ble brukt mot WGA da de presset på for bedre rettigheter, lønn og beskyttelse for noen uker siden.

SAG-AFTRA har sagt at deres "besluttsomhet er urokkelig", og at streikestreikene og solidaritetsaksjonene vil fortsette til kravene er innfridd.

For å komme litt nærmere inn på dette temaet har Los Angeles Times nylig publisert en rapport som viser at topplederne i Hollywood klarte å håve inn nesten en halv milliard dollar de siste fem årene, noe som viser at det er nok av penger til å innfri disse kravene.