Stretchmancer er et komisk førstepersons puslespill-eventyr med en Stretch Armstrong-lignende helt

Leter du etter noe litt uvanlig å spille? I så fall kan den britiske utvikleren Triangle Wave kanskje ha prosjektet for deg, som under Day of the Devs, fikk vi se en ny titt på Stretchmancer.

Dette er et førstepersons puslespill-eventyrspill der spillerne inntar rollen som en gummiaktig og formbar Stretch Armstrong-lignende helt kjent som The Stretchmancer, med mål om å løse gåter og til slutt beseire den skurkaktige Claustro Empire for å redde galaksen fra ødeleggelse.

Spillet beskrives som et gammeldags eventyr som er laget for å få deg til å le og glise, og du får i oppgave å reise rundt på nivåene som den tause helten og bruke kreftene på Stretch til å samhandle med omgivelsene og overvinne hindringer og problemer som hindrer fremgang. Underveis kan du til og med møte noen interessante karakterer som også beskrives som "rare og dumme", noe som ytterligere understreker at denne historien vil være alt annet enn ortodoks.

Det er foreløpig ingen lanseringsdato knyttet til Stretchmancer, men vi blir fortalt at det vil komme til PC og kanskje også konsoller etter hvert. Inntil videre må vi nøye oss med traileren for spillet, som du finner nedenfor.