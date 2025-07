Striden (Tidlig tilgang)

HQ

Det er alltid gøy når det dukker opp nye spill laget av svenske studioer. For å holde den svenske spilltradisjonen i live, for å si det sånn. Striden, eller strajden som det uttales på engelsk i spillet, fra Boden studio 5 Fortress er et slikt spill. Det har nettopp blitt utgitt som en Early Access-tittel, og det er den vi skal anmelde her. Det er derfor veldig viktig å påpeke at den endelige tittelen kan se veldig annerledes ut enn det som nå er tilgjengelig på PC, men det er innholdet i denne Early Access-versjonen jeg vil fortelle deg om nedenfor.

Striden er skapt av et lite team i Boden.

Striden Det prøver å bryte seg inn på det overfylte markedet for plyndringsskytespill med litt svensk smak. Overalt hvor jeg snur meg i spillet lukter det svensk. Alt fra miljøene, de røde husene, skyte Automatkarbin 4, spise kjøttboller for å restituere seg, og elger som løper rundt med geværer. En hverdag på et hvilket som helst sted i Jämtland, for å si det sånn. Nå har jeg ikke vært i Jämtland på en stund, men noe jeg antar er at det ikke er stråling. Det er en trussel i Striden, som også klassifiserer seg selv som et overlevelsesspill. Hele spillet tar utgangspunkt i at Skandinavia har blitt en slagmark mellom øst og vest der atomkrig har gjort det svært vanskelig å leve her. Noen steder på kartet er derfor også farlige å oppholde seg, og for mye stråling er selvfølgelig ikke bra. Men nå finnes det også radioaktive bjørner, noe som gir ekstra spenning.

Det tilbys to ulike spillmoduser, den ene er en co-op-modus for fem spillere som skal beskytte basen sin mot innkommende datastyrte tropper, og den andre er en 20-spiller-modus med fire lag (fem spillere i hvert). Begge har sine styrker og svakheter. Den mindre samarbeidsmodusen er organisert i ulike faser. Den starter med noen minutter der du samler inn ulike gjenstander. Deretter kan du forsterke basen, bygge ting som en benk for å produsere nye våpen, eller automatiske maskingeværer som kan brukes til forsvar. Så kommer en forsvarsrunde der du må overleve og drepe inntrengerne. Deretter kan du gå ut og fange pakker som slippes ned fra fly for å få flere våpendeler, byggeplaner eller mat til helsen din. Og tilbake til forsvaret. Det er en loop som er morsom hvis du spiller med noen som har god kommunikasjon, men som kan bli litt repetitiv etter en stund.

Kommunikasjon, ja. Det var aldri noen tvil om hva slags spill jeg spilte da jeg, to millisekunder etter innlasting, ble møtt i mitt aller første spill av en lagkamerat som ropte ting som ikke kan skrives her. Mindre barnevennlige ting, for å si det sånn. Og selvfølgelig hoppet en annen på også. Det er da du vet at folk løper rundt med våpen i hendene. Vel, den typen spill jeg kastet meg ut i heter transmit og er ment for 20 spillere. Fire lag har samme mål, nemlig å samle inn fire elektronrør fra esker som fly har sluppet ned. Disse elektronrørene skal brukes til å reparere en sender (alle lagene har en i basen sin). Hvis dere klarer å reparere senderen og oppnår 15 000 poeng, kommer helikopteret og tar dere med seg. Men et signal går ut for å fortelle de andre lagene at det er på tide å stoppe flukten.

Striden har mange gode ideer som kan gjøre dette til et veldig bra spill, men jeg må nevne den absolutt største elefanten i rommet. Spillerbasen. Den var allerede liten på den første dagen av Early Access, og har siden gått jevnt og trutt nedover. Det er umulig å prøve å spille et spill når som helst annet enn sent på kvelden. Logger du inn på dagtid på en ukedag, kan du være den eneste spilleren som er online. Det er for øyeblikket helt umulig å bli med i en kamp som ennå ikke har startet og vente på 19 andre spillere. Så det er bare to valg. Det ene er å starte kamper med en håndfull spillere. Det andre er å hoppe inn i en kamp som allerede er i gang, og der du ikke vet hvor nærme slutten den er. Og denne typen spill krever at folk er online. Striden har åpenbare problemer, men spillet fortjener faktisk en større spillerbase enn dette. Det er fortsatt Early Access, men hvis 5 Fortress skal lære av tilbakemeldinger, trenger det noen som kan gi tilbakemeldinger.

Spillerbasen er veldig liten. Slik ser det ut på en søndag kveld og en hverdagsmorgen.

Før full lansering trenger det en finpuss. Det er bugs her og der med skudd som går rett gjennom barrikaderte dører og krasjer spill. Måten karakterene beveger seg på føles heller ikke helt riktig. Ting jeg skulle ønske utviklerne også ville ta en titt på, som er mine egne personlige preferanser, er å legge til støtte for kontrollere, balansere hvilke våpen som kan lages (våpen låses opp etter at du har nådd et bestemt nivå, så som ny spiller vil du bare kunne lage halvdårlige våpen mens veteraner har tilgang til de fine bufferne. Noe som fører til at du ikke har noen sjanse i styrke til å begynne med), og å legge til en slags treningsmodus. De eneste instruksjonene som gis i spillet er via videoklipp, og hvis du ikke føler deg interessert i det, er det bare å hoppe rett inn i en kamp og lære via prøving og feiling. Når det gjelder kontrolleren, forstår jeg selvfølgelig at mus og tastatur er den dominerende spillemåten i denne typen spill, men det er mange som foretrekker å spille med en kontroller. Dessverre er dette ikke engang et alternativ. Det er planer om å legge det til senere, men som sagt kan jeg bare bedømme det som er foran meg og ikke det som er lovet for fremtiden.

Svenske skoger er der det er.

Men Striden har også mange positive sider. Spillet er ganske bra, men trenger som sagt litt finpuss, med fem forskjellige karakterklasser (assault, engineer, medic, spotter og support) som alle har sine egne styrker, klassespesifikke gjenstander og egenskaper. Basebyggingen er en morsom idé, men kan noen ganger føles som en ettertanke når folk heller vil løpe rundt og skyte med geværene sine.

Elg med våpen, mer av dette i spill, takk.

Striden har mye potensiale, og jeg gleder meg til å se hva spillet er ved full lansering, men utviklerne må gjøre noe for å tiltrekke seg spillere. Det spiller ingen rolle om det skulle være verdens morsomste spill hvis det ikke finnes andre å spille med.