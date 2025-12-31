Gamereactor

Strømbrudd i Kanaltunnelen skaper problemer for nyttårsreiser

Eurostar og LeShuttle forstyrres av at togene kjører på ett spor, og trafikanter må belage seg på forsinkelser på opptil sju timer.

HQ

Et strømbrudd i Kanaltunnelen førte til omfattende forstyrrelser tirsdag, og etterlot tusenvis av togpassasjerer strandet og bilister med lange forsinkelser bare dager før nyttårsfeiringen.

Eurostar-togene mellom London og kontinentet ble innstilt eller kraftig forsinket store deler av dagen, mens køene bygget seg opp i Folkestone fordi LeShuttle-transportene kjørte med redusert kapasitet. Utpå kvelden var tunnelen fortsatt i drift på bare ett av de to sporene, og togene kjørte i vekslende retninger.

Feil knyttet til tunnelens kjørestrømssystem

Ifølge operatøren Getlink begynte problemet sent mandag etter en feil knyttet til tunnelens kjørestrømssystem. Et pendeltog ble stående fast inne i tunnelen før det ble fjernet, noe som førte til forsinkelser i både passasjer- og biltrafikken.

På Londons St Pancras-stasjon ble reisende rådet til å utsette sine reiser, og de fleste avganger til Paris ble innstilt. Lignende scener utspilte seg på Gare du Nord i Paris, mens noen bilister valgte å omdirigere til fergeovergangene ved Dover.

Getlink sa at tjenestene ble gjenopptatt "veldig gradvis" og lovet ekstra skytteltrafikk i løpet av natten til onsdag, selv om betydelige forsinkelser var forventet å fortsette. Passasjerer har blitt tilbudt refusjon, ombooking og kompensasjon, mens operatørene oppfordret reisende til å sjekke live-oppdateringer før de dro til stasjonene.

Eurostar // Shutterstock

