Strømbrudd stopper Tokyos pendlertog

HQ

Et strømbrudd knyttet til en brann langs sporet stanset deler av Tokyos enorme jernbanenett fredag morgen, noe som forstyrret pendlingen for tusenvis av passasjerer. To av hovedstadens travleste pendlerlinjer ble innstilt akkurat da rushtiden nådde sitt høydepunkt, noe som førte til omfattende forsinkelser over hele byen.

East Japan Railway opplyste at trafikken på Yamanote- og Keihin-Tohoku-linjene var innstilt i alle retninger, uten noen umiddelbar tidsplan for gjenopptakelse. Avbruddet fulgte rapporter om en brann i nærheten av Tamachi stasjon, et viktig stoppested som deles av begge linjene.

Yamanote // Shutterstock

Den offentlige kringkasteren NHK rapporterte at flammer ble sett komme fra en transformator langs sporene like før kl. 08.00 lokal tid. Brannmannskapene rykket raskt ut for å begrense brannen, som stort sett var slukket i løpet av en halvtime.

TV-opptak viste passasjerer som evakuerte fra et stanset Keihin-Tohoku-tog mellom stasjonene. Veiledet av jernbanepersonell og brannmenn gikk pendlerne langs skinnene for å komme seg i sikkerhet, noe som er uvanlig i en by som er kjent for sitt svært effektive transportsystem.

Konsekvensene spredte seg over hele Tokyo. Den sirkulære Yamanote-linjen betjener store stasjoner som Shinjuku, et av verdens travleste transportknutepunkter, mens Keihin-Tohoku-linjen forbinder sentrale Tokyo med Yokohama, noe som forsterker forstyrrelsene i hele storbyområdet.