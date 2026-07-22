Stuart Fails To Save the Universe: Sesong 1

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Da det ble avslørt at «The Big Bang Theory» skulle utvides med enda en spin-off, denne gangen med birollefiguren og tegneseriebutikkeieren Stuart Bloom i sentrum, kunne jeg ikke la være å lure på hvorfor denne serien ble laget og hvilke gale sjefer som hadde gitt grønt lys for den. For det første snakker vi ikke om et prequel-prosjekt som «Young Sheldon», da dette er en oppfølger til kjerneserien der en gruppe kjente karakterer drar ut på eventyr, ikke bare gjennom universet, men gjennom multiverset. Igjen: hva?

Etter å ha sett alle episodene av « Stuart Fails To Save the Universe, sitter jeg igjen med et merkelig inntrykk, for selv om skaperen Chuck Lorre til syvende og sist har bygget opp noe med denne serien som har narrativ substans og ikke føles som en skamløs utvidelse av «The Big Bang Theory»-formelen, er det også et prosjekt som har etterlatt meg fullstendig forvirret og usikker på hva jeg nettopp har sett.

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Kort fortalt dreier handlingen seg om Kevin Sussmans karakter Stuart, som får i oppdrag å reparere universet. Selv om det ikke vises direkte, roter Stuart med en oppfinnelse av Sheldon og Leonard som splitter universet og virkeligheten, og sender Stuart og noen av hans nære venner og bekjente (Lauren Lapkus’ Denise, Brian Posehns Bert og John Ross Bowies Kripke) ut på et multiverselt eventyr der kreativiteten får blomstre og løpe løpsk.

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Vi blir ført til postapokalyptiske verdener, blant annet en som styres av en avansert kunstig intelligens, en der menneskeheten har samme anatomi som kyr, og andre som er inspirert av popkulturelle verk og hits. Jeg vil ikke røpe for mye her, men «The Big Bang Theory» har alltid hentet inspirasjon fra film-, TV- og tegneseriekulturen, så du kan nok begynne å ane hva som venter. Uansett hvor eventyret fører gjengen, overrasker det nesten alltid og gir deg grunn til å fortsette å følge med, og generelt er det denne «wow-faktoren» som gir « Stuart Fails To Save the Universe sin mening. Det er noen universer og fortellingstråder som virkelig skiller seg ut og fører til fengende historier, spesielt når kjente ansikter og gjesteskuespillere dukker opp for å glede «The Big Bang Theory»-fansen. Det kan være litt ujevnt, men for det meste fungerer dette opplegget ganske bra.

Men… når den overordnede handlingen begynner å ta form og seeren i stadig større grad får dryppvis informasjon om multiversfortellingen og hvordan Stuart og gjengen henger sammen, er det da serien begynner å glippe litt og snuble litt. Det skyldes hovedsakelig at det slutter å gi sammenhengende mening. Da den siste episoden var over, satt jeg igjen med uendelig mange flere spørsmål enn jeg hadde i utgangspunktet, og ikke alltid av den gode sorten. Enkelt sagt vet jeg ikke hva denne serien betyr for fremtiden til «The Big Bang Theory-universet». Jeg er virkelig forvirret over historien Lorre har kokt sammen med denne serien.

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Utover den ujevne fortellingen mener jeg også at « Stuart Fails To Save the Universe har noen svakheter når det gjelder kvaliteten som TV-serie. Hovedrolleinnehaverne har sine øyeblikk, men de fremstår heller ikke som spesielt overbevisende i hovedrollene – nesten som om de lider av et slags «impostorsyndrom» som hindrer dem i å ta over etter sine motstykker fra «The Big Bang Theory». Kanskje skyldes det at disse hovedrolleinnehaverne ikke er like godt skrevet som de i «TBBT», kanskje er det en skuespillermessig svakhet, kanskje er det en langvarig metavits basert på personlighetene til hver av disse karakterene. Uansett hva svaret er, blir det spesielt tydelig når det er gjesteopptredener, selv om de er korte og noen ganger bortkastede.

Likevel er det tydelig at det ligger et anselig budsjett bak denne serien, ettersom kulissene, filmkvaliteten og til og med bruken av CGI og animasjon – både i de vanlige scenene og i tittelsekvensen – alt sammen føles som en forbedring i forhold til det fansen har blitt vant til fra «The Big Bang Theory». Og i kjent stil gjenspeiles humorstilen, der vittige stikk, intellektuell småprat, treffende ordspill og popkulturelle debatter alle er sentrale elementer.

Så ja, « Stuart Fails To Save the Universe føles veldig «The Big Bang Theory-aktig», og på dette området utmerker den seg. Handlingen blir imidlertid for uoversiktlig til sitt eget beste, hovedrollebesetningen er ikke den mest effektive som hovedpersoner, og til slutt er avslutningen så bisarr og forvirrende at man sitter igjen med en litt utilfredsstillende ettersmak. Siden «TBBT» for det meste var en komedieserie over gjennomsnittet, er det kanskje en forventning om at denne serien skal leve opp til samme standard, og kanskje er det også derfor jeg sitter igjen litt skuffet over « Stuart Fails To Save the Universe. Men ingenting av dette endrer det faktum at serien er bygget på grunnlaget fra «The Big Bang Theory» og ikke gjør mye for å prøve å stå på egne ben. Hvis dette er fremtiden for «TBBT-universet», er jeg ikke sikker på om jeg vil fortsette å følge med.