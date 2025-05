Stuart Littles Jonathan Lipnicki om fremtiden sin: "Jeg er sikker på at det beste kommer til å skje for meg"

HQ

Selv om han ikke akkurat er et kjent navn i dag, er de fleste kjent med Jonathan Lipnicki på grunn av rollene hans som barnestjerne i Jerry Maguire og Stuart Little. Helt siden tiden som ungt talent tok Lipnicki en pause fra rampelyset for å fullføre skolen og utdannelsen sin, og har siden forsøkt å slå seg inn på scenen igjen ved å medvirke i ulike prosjekter nå som voksen. Få av disse har imidlertid vært veldig store og bemerkelsesverdige, og nå har Lipnicki snakket med People Magazine for å diskutere karrieren sin.

Lipnicki sier at han "hadde noen veldig gode ting som skjedde da jeg var yngre", men at han for øyeblikket "ikke er der jeg ønsker å være karrieremessig". Han hevder at "dette er det jeg vil gjøre resten av livet, og jeg tror du bare må tro på at det kommer til å skje og gjøre alt som står i din makt for å handle i riktig retning."

Lipnicki forteller videre at han har blitt forsiktig med hvilke prosjekter han tar på seg, og at han har gått så langt som å takke nei til "omtrent fem filmer det siste året" fordi "jeg bare virkelig ønsker å snu skuta."

Han avslutter med å legge til: "Jeg ber hver kveld for å få klarhet i hvor jeg skal, og jeg er sikker på at det beste kommer til å skje for meg. Og jeg tror du bare må tro på det. Hvis du skal satse på dette, gjør du deg selv en bjørnetjeneste ved ikke å drømme stort."

Vil du se Lipnicki tilbake på det store lerretet i flere roller?