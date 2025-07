Studenter ser sin undergang gjennom en merkelig lyd i Whistle

IFC Films har nettopp gitt ut den første teaser-traileren for Whistle, en kommende skrekkfilm med Dafne Keen og Nick Frost i hovedrollene.

Filmen følger en gruppe studenter som oppdager en aztekisk død Whistle. Når de har gitt Whistle et tut, finner de ut at det gjør mer enn å lage en interessant lyd, da lyden den avgir får dem til å se og bli jaktet av deres fremtidige død.

I traileren ser vi folk bli brent levende, få nakken knekt og alle mulige andre grusomme måter å dø på. Vi antar at det ikke ville vært den mest engasjerende filmen hvis Whistle bare så folk bli jaget ved å dø fredelig i søvne.

For øyeblikket har Whistle en utgivelsesdato i 2026. Ingen flere detaljer er ennå gitt, men vi vet at filmen kommer fra de utøvende produsentene bak Longlegs, The Monkey og Evil Dead Rise, og vil bli regissert av The Nun's Corin Hardy.