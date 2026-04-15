Studie advarer om at Russland kan overkjøre de baltiske statene i en 90-dagers krigsmodell

En ny scenariostudie fra Baltic Defense Initiative, som Defense News har fått tilgang til, antyder at Russland, under ekstreme forhold, kan tvinge de baltiske statene til kapitulasjon i løpet av 90 dager uten konvensjonell bakkeinvasjon på tvers av grensene.

Analysen, som er basert i Vilnius i Litauen, skisserer en hypotetisk fremtid preget av et svekket samhold i NATO, uttømte amerikanske militærlagre som følge av en langvarig Iran-konflikt og politisk fragmentering i Europa.

"På dag 90 stiller Moskva et ultimatum: Alle de tre baltiske statene må akseptere russisk okkupasjon - ellers står Riga og Tallinn for tur", heter det i rapporten fra Baltic Defense Initiative.

Den beskriver en rekke masseangrep med missiler og droner, inkludert bruk av store ubemannede systemer, som har som mål å sette kritisk infrastruktur og regjeringskontinuitet ut av spill i Litauen og de baltiske nabolandene.

Rapporten tar utgangspunkt i et bredere geopolitisk sammenbrudd der allierte avskrekkingsstrukturer svekkes betydelig, inkludert hypotetiske politiske endringer i Vest-Europa som reduserer de kollektive forsvarsforpliktelsene.

Scenarioet er imidlertid eksplisitt teoretisk og basert på ekstrapolerte kapasiteter og trender snarere enn en vurdering av dagens militære intensjoner.