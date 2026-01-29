Studie anslår at russiske og ukrainske krigsofre nærmer seg to millioner

HQ

Nesten fire år etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina kan det samlede antallet drepte, sårede eller savnede soldater på begge sider nærme seg to millioner i løpet av våren, ifølge en ny studie fra Center for Strategic and International Studies (CSIS). Den Washington-baserte tenketanken anslår at de russiske styrkene har lidd rundt 1,2 millioner tap, inkludert opptil 325 000 drepte, mens de ukrainske tapene anslås til nærmere 600 000. Verken Moskva eller Kiev offentliggjør fullstendige tapstall, og Kreml avviser rapporten som upålitelig, og insisterer på at det kun er Russlands forsvarsdepartement som kan offentliggjøre offisielle data.

CSIS hevder at omfanget av tapene er ekstraordinært i enhver historisk målestokk, og bemerker at de russiske tapene i Ukraina langt overstiger tapene i den sovjetiske krigen i Afghanistan og Tsjetsjenia-konfliktene til sammen. Selv om de russiske tapene anslås å være omtrent to ganger så mange som de ukrainske, er konsekvensene for Ukraina spesielt alvorlige på grunn av landets mindre befolkning og mer begrensede evne til å opprettholde en langvarig mobilisering. Russland har kompensert for tapene med høye lønninger, sjenerøse vervebonuser og utenlandske rekrutter, mens Ukraina fortsetter å slite med å fylle opp de uttømte enhetene på grunn av innenlandsk motstand mot å senke mobiliseringsalderen.

Til tross for de menneskelige kostnadene, tyder rapporten på at gevinstene på slagmarken fortsatt er marginale. Siden 2024 har de russiske framskrittene avtatt til noen titalls meter per dag i større offensiver, og vinterforhold og ukrainsk motstand har satt en ytterligere stopper for framgangen. Nylige fredssamtaler mellom Russland, Ukraina og USA har ikke ført til noe gjennombrudd, og krigen er fortsatt fastlåst i et kostbart dødvann, mens tapene fortsetter å øke på begge sider...