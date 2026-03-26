Studie identifiserer den eldste kjente hunden som kan dateres 15 800 år tilbake i tid

En ny genetisk studie har identifisert den eldste kjente domestiserte hunden, som kan dateres rundt 15 800 år tilbake i tid, omtrent 5 000 år tidligere enn tidligere bekreftede eksempler.

Levningene ble funnet på et sted i dagens Tyrkia, der gamle jegere og samlere levde sammen med tidlige hunder. Forskerne sier at funnene viser at hunder allerede var utbredt og tett knyttet til menneskenes liv lenge før jordbruket.

De to studiene (studie 1 og studie 2) tyder på at hundene skilte lag med ulven enda tidligere, muligens for mer enn 24 000 år siden, selv om dette fortsatt er usikkert.

Forskerne fant også bevis for at disse tidlige hundene ble begravet sammen med mennesker, noe som tyder på et sterkt sosialt bånd. I tillegg viser forskningen at hunder sannsynligvis var både følgesvenner og hjelpere, og at de spilte en rolle i jakt og beskyttelse under istiden.