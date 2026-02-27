Studie tyder på at mannlige neandertalere oftere paret seg med menneskehunner

HQ

Ny genetisk forskning tyder på at parring mellom neandertalere og tidlige moderne mennesker oftere skjedde mellom mannlige neandertalere og kvinnelige mennesker. Studien, publisert i Sciencegir en ny forklaring på hvorfor neandertaler-DNA i stor grad er fraværende fra det menneskelige X-kromosomet.

Forskere ledet av Alexander Platt og Sarah Tishkoff ved University of Pennsylvania sammenlignet DNA fra neandertalerfunn (inkludert Altai-, Chagyrskaya- og Vindija-individene) med genetiske data fra afrikanske befolkninger sør for Sahara, som ikke har neandertalerforfedre. De fant at neandertalernes X-kromosomer viste et 62 % overskudd av moderne menneske-DNA, noe som gjenspeiler mangelen på neandertaler-DNA på det menneskelige X-kromosomet.

Fordi kvinner har to X-kromosomer og menn bare ett, vil parringsretningen være avgjørende for hvordan genene spres. Hvis mannlige neandertalere oftere parret seg med kvinnelige mennesker, ville færre neandertalske X-kromosomer komme inn i den menneskelige genpoolen. Funnene tyder på at langsiktige paringsmønstre, snarere enn genetisk uforlikelighet, kan forklare de såkalte "neandertalerørkenene" i menneskets DNA...