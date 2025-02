Europa kan forsvare seg selv uten støtte fra USA, viser en studie

HQ

Europa har den økonomiske styrken til å forsvare seg uavhengig av USA, men det vil kreve økte forsvarsutgifter og bedre koordinering, ifølge en ny studie fra Bruegel og Kiel Institute for the World Economy.

Studien antyder at Europa har råd til å bruke 250 milliarder euro årlig - omtrent 1,5 % av EUs bruttonasjonalprodukt - på forsvar, noe som ville gjøre det mulig for kontinentet å mobilisere en styrke på 300 000 soldater for å motvirke trusler fra for eksempel Russland.

Selv om de økonomiske midlene er tilgjengelige, understreker studien viktigheten av et tettere samarbeid mellom de europeiske landene, særlig når det gjelder felles innkjøp og forsvarskoordinering, noe som fortsatt er en utfordring.

Med økende spenninger og økte russiske militære kapasiteter oppfordrer studien de europeiske landene til å vurdere å øke forsvarsutgiftene og utforske kollektive finansieringsalternativer. Foreløpig gjenstår det å se om europeiske ledere vil ta de nødvendige grepene for å sikre Europas sikkerhet på lang sikt.