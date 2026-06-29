Studie viser at hvite barn fra arbeiderklassen blir hengende etter i utdanningssystemet

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Den uavhengige undersøkelsen om utdanningsresultater blant hvite arbeiderklassebarn har funnet at det er behov for generasjonsreformer for å forbedre utdanningssystemet, ettersom det i stadig større grad lar hvite arbeiderklassebarn henge etter og ikke ivaretar deres interesser.

BBC opplyser at den uavhengige undersøkelsen, som ble nedsatt i fjor sommer, hadde som mål å finne ut hvorfor hvite barn fra arbeiderklassen utgjorde den store befolkningsgruppen med lavest prestasjoner i det engelske skolesystemet. Undersøkelsens medformann, baronesse Estelle Morris, sa at dette ikke er skolens skyld alene, men utdanningsminister Bridget Phillipson har påpekt at generasjoner har blitt «fratatt muligheter».

Undersøkelsen avdekket at bare 48 % av de hvite arbeiderklassebarna når et godt utviklingsnivå ved femårsalderen, mens 75 % av de andre barna som ikke mottar gratis skolemat, oppnår det samme. 36 % av de hvite elevene fra arbeiderklassen oppnår karakteren 4 eller høyere i engelsk og matematikk på GCSE-eksamen, sammenlignet med 72 % av alle elever som ikke mottar gratis skolemat.

Det ble også avdekket at hvite familier fra arbeiderklassen i økende grad mener at utdanningssystemet ikke garanterer fremtidig suksess. For å avhjelpe dette kommer undersøkelsen med 24 anbefalinger, blant annet gratis tilgang til lokal kollektivtransport for alle unge opp til 21 år, utvidelse av 30 timers gratis barnepass til alle utsatte familier og en betydelig utvidelse av lærlingordningene.