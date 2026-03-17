Studie viser at trafikkdødsfallene øker når et stort album slippes på Spotify

En studie fra Harvard University har funnet ut at antall dødsulykker i trafikken i USA øker de dagene Spotify slipper nye album fra kjente artister. En fersk studie fra National Bureau of Economic Research viser nemlig at musikkstrømmingen på Spotify øker med 43 prosent de dagene det slippes "viktige" musikkalbum på plattformen. Samtidig øker antall dødsulykker i trafikken på amerikanske veier med 15 prosent på de samme dagene, ifølge studien, som Techxplore har gjengitt.

Forskerne analyserte ulykkesstatistikk på utgivelsesdagene til de 10 mest strømmede albumene mellom 2017 og 2022. Og deretter, for sammenligning, på de 10 dagene både før og etter utgivelsesdatoene. Ved å bruke Spotify-data fant de "et gjennomsnitt på 123,3 millioner strømminger på de største albumutgivelsesdagene, sammenlignet med bare 86,1 millioner strømminger på dagene før og etter - en økning på 43 % på utgivelsesdager".

OK, flott, men hva med trafikkdødsfallene? Forskerne fant "et gjennomsnitt på 139,1 dødsfall på utgivelsesdagene, en økning på 18,2 dødsfall i forhold til gjennomsnittet på 120,9 trafikkdødsfall de 10 dagene før og etter utgivelsene". Når dataene legges sammen, økte antallet dødsfall med 15,1 %, til sammen 182 flere dødsfall på de 10 dagene da de store albumene ble utgitt.

En annen ting å merke seg var at økningen i dødsulykker også var større i enmannsbetjente kjøretøy, og at sjåførene også hadde en tendens til å være yngre.

Kanskje kunstig intelligens kan hjelpe oss med alt dette i fremtiden? Kunstig intelligens kan gjøre det mulig å utføre en rekke nye distraherende oppgaver under kjøring. Kunstig intelligens kan også øke sikkerheten ved å overta oppgaver fra sjåføren, for eksempel å finne musikk eller skrive en jobbmail.