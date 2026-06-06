Studio Abattoir viser frem en ny titt på The Pines i forkant av lanseringen i 2027

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Du har kanskje lest vårt nylige intervju med Studio Abattoir, hvor vi snakket med den eneste utvikleren om deres kommende og etterlengtede psykologiske skrekk-RPG, The Pines. Hvis du ikke har lest den grundige artikkelen ennå, må du sørge for å gjøre det her.

Når det gjelder hvorfor vi tar opp The Pines i dag, har spillet nettopp dukket opp på Future Games Show, hvor en ny trailer for prosjektet debuterte og viste mer av den undertrykkende og foruroligende atmosfæren som ble servert.

The Pines er basert på en åpen verden i en avsidesliggende skog, og handler om å skrelle av fasaden som omgir det noe uautentiske lokalområdet, og oppdage det surrealistiske, paranoide og merkelige mysteriet som ligger under. Det er en opplevelse der hver avgjørelse du tar, vil påvirke hovedpersonen Edward Walkers plass i verden, og det vil også påvirke innbyggerne i lokalområdet.

I tillegg til dette er det et forfølgelsessystem som gjør at hvis du opprører andre karakterer i området, kan de til slutt jakte på deg, og gjøre din tilstedeværelse på The Pines enda mer ubehagelig. På samme måte vil det være detektiv- og mysterieløsningselementer knyttet til kjernefortellingen, i tillegg til kamp som byr på unnvikelser, pareringer og raske angrep.

Du kan se mye av dette i aksjon i den nye traileren for The Pines nedenfor, i forkant av at spillet lanseres på PC via Steam en gang i 2027.