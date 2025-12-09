Studio Drydock dukker opp på Wholesome Snack Showcase med ikke bare én, men to kunngjøringer

Studio Drydock er uten tvil en av stjernene i showet for 2025 Wholesome Snack Showcase, da indie-studioet dukket opp for å dele oppdateringer om ikke bare ett spill det har i rørledningen, men også et sekund også. Det stemmer, hvis du har vært ivrig etter oppdateringer om Wylde -universet, er vi glade for å kunne dele at det er nyheter om både Wylde Flowers og Wylde Society.

HQ

Når vi snakker om førstnevnte først, Wylde Flowers, er den viktigste kunngjøringen at det magiske historiespillet nå er tilgjengelig for å sjekke ut og spille på PS5 og Xbox Series X / S-konsoller. Etter tidligere lansering andre steder og inkludert PC og Nintendo Switch, kan du nå oppleve utviklerens første prosjekt på to nye konsoller.

Som en oppfølging av dette gjelder den andre kunngjøringen tittelen under utvikling kjent som Wylde Society. Som en del av utstillingsvinduet har vi fått et nytt blikk på spillet, som til slutt vil komme til PC via Steam og potensielt enda flere plattformer (kunngjøringen ovenfor for Wylde Flowers antyder at "potensielt" vil bli en realitet gitt tid). Denne tittelen er en "period drama sim" og i den vil spillerne tilbringe litt tid på Vivians pensjonat, der de kan forvente å hjelpe til med å legge siste hånd på innredningen, ha litt nydelig ettermiddagste, beundre et elegant ball og deretter avslutte kvelden med litt hekseri.

Vi har ennå ikke en utgivelsesdato å dele for Wylde Society, men du kan se et glimt av spillet nedenfor.