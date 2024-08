Studio Fizbins Reignbreaker tar oss med til en middelalderpunk-verden

En av de mange kunngjøringene som vi nettopp har sett som en del av Gamescom Opening Night Live er det neste prosjektet fra utvikleren Studio Fizbin. Dette er et action-roguelike kalt Reignbreaker som skal utgis av Thunderful, og som vil ta spillerne med inn i en middelalderpunk-verden for et eventyr som beskrives som "en uforglemmelig maktfantasi om å knuse et undertrykkende system og gi makten tilbake til folket."

Reignbreaker vil dreie seg om Clef, en barnesoldat som har vokst opp til å bli en anarkistisk opprører. Hun skal bruke sine helt spesielle ferdigheter til å slå seg gjennom horder av middelalderske maskiner under den onde dronningens kontroll for å trenge inn i det aller helligste på festningen Bastion for å plyndre og plyndre det enorme lageret av gull og rikdommer.

Selv om vi ennå ikke vet når Reignbreaker kommer, vet vi at det kommer til PC etter hvert, og for å få en smakebit av hva det vil by på, kan du se noen bilder nedenfor.