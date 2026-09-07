Studio Ghibli avfeier AI-trenden som en uinteressant bløff

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Mange ble overrasket da det for et år eller to siden begynte å dukke opp alle slags AI-genererte tolkninger av popkulturfenomener, som angivelig skulle vise hvordan de ville sett ut hvis Studio Ghibli hadde laget dem. Et eksempel på dette er Ringenes herre, som du kan se i X-innlegget nedenfor.

Mens andre skapere har reagert med indignasjon og truet med rettslige skritt, valgte Studio Ghibli å forholde seg taus. Og like raskt som trenden dukket opp, forsvant den også igjen. Nå kommenterer Studio Ghiblis styreleder og produsent, Toshio Suzuki, beslutningen om hvordan de håndterte plagieringen i et intervju med Asahi Shimbun (via Automaton), og sier at det var så åpenbart falskt at konseptet ikke er interessant:

«...selv om AI lett kan produsere en viss type animasjon, kan hvem som helst med bare litt kunnskap gjennomskue det. Det betyr egentlig ikke så mye, og det er heller ikke interessant.»

Studioets medgrunnlegger og mest kjente skikkelse, Hayao Miyazaki, skal ifølge det samme intervjuet ikke engang vite hva generativ AI er. Den 85 år gamle legenden har holdt seg unna rampelyset siden suksessfilmen « The Boy and the Heron fra 2023, og arbeider angivelig i det stille med enda et antatt mesterverk. Ifølge Suzuki vil ikke AI være i stand til å gjenskape det delikate kunstneriske uttrykket Miyazaki er kjent for, og han sier lakonisk:

«Ghibli vil utvikle seg til en kulturell enhet som viser hva det vil si for mennesker å skape kunst.»