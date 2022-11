Studio Ghibli sitt Star Wars Zen: Grogu and Dust Bunnies kommer på Disney+ i dag

HQ

På torsdag satte den ekstremt talentfulle gjengen i Studio Ghibli fyr på internett da de hintet til film eller serie i Star Wars-universet. Derfor er det enda godt at ventetiden på sluttresultatet blir overraskende kort.

For nå forteller Lucasfilm og Studio Ghibli at det er snakk om en animasjonskortfilm kalt Star Wars Zen: Grogu and Dust Bunnies som slippes på Disney+ senere i dag. Som du sikkert forstår av navnet vil denne følge vår vesle venn som lenge hadde kallenavnet Baby Yoda og skapningene fra My Neighbor Totoro og Spirited Away. Hva disse finner på skal vi altså få vite om noen timer.