Studio Ghibli vinner den prestisjetunge Prinsessen av Asturias' pris for kommunikasjon og humaniora

The Princess of Asturias Awards, Premios Princesa de Asturias, har besluttet å tildele det japanske animasjonsstudioet Studio Ghibli prisen Princess of Asturias Award for Communication and Humanities. Dette er den mest prestisjefylte prisen som kommer fra Spania, og den har blitt delt ut hvert år siden 1981 i Oviedo, hovedstaden i fyrstedømmet Asturias, av den spanske tronarvingen.

Prisen går til Studio Ghibli, i stedet for å være personliggjort av en figur som Hayao Miyazaki, og anerkjenner hele studioets utrolige produksjon av anime-mesterverk som er produsert i løpet av de siste 40 årene, inkludert Min nabo Totoro (1988), Prinsesse Mononoke (1997), Spirited Away (2001) og Gutten og hegren (2023).

Det er imidlertid litt uvanlig at Studio Ghibli har fått prisen for kommunikasjon og humaniora i stedet for Prinsessen av Asturias' kunstpris, som historisk sett har gitt anerkjennelse til flere skikkelser fra filmverdenen, inkludert Meryl Streep i 2023, komponistene Ennio Morricone og John William, som delte prisen i 2020, samt regissører som Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Michael Haneke, Pedro Almodóvar, Woody Allen, Fernando Fernán Gómez og Luis García Berlanga. Årets kunstpris gikk til sangeren, poeten, forfatteren og maleren Patti Smith.

Prinsessen av Asturias' pris for kommunikasjon og humaniora deles vanligvis ut til personer, men noen ganger går den til institusjoner eller organisasjoner, som Guadalajaras internasjonale bokmesse og Hay Festival of Literature & Arts i 2020, Prado-museet i 2019, Royal Society i London i 2011, National Autonomous University of Mexico i 2009 eller til og med Google i 2008. I fjor gikk den til den sørkoreanske filosofen Byung-Chul Han, året før til den iranske forfatteren Marjane Satrapi, og i 2012 ble den tildelt Nintendos mesterhjerne Shigeru Miyamoto, en sjelden anerkjennelse av dataspill som kunst i elitesirkler.