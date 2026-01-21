Studio Koba og Aeternum Game Studios slår seg sammen for å utvikle "Mastodon Dinozord"

HQ

Utviklerne Studio Koba og Aeternum Game Studios har i fellesskap kunngjort at de vil komme sammen og kombinere for et fremtidig prosjekt. I to separate uttalelser nevnes det at dette er "ikke en overtakelse, og det er heller ikke et enkelt samarbeid" da det snarere er en "uventet allianse" som vil "ta form av et spill".

Utviklerne Haneda Girl og Aeterna Noctis har ikke avslørt nøyaktig hva de koker opp som et par, men de har ertet at samarbeidet vil føre til en mye kraftigere utviklingsrørledning, med Studio Koba uttalelse som beskriver dette trekket som følger.

"Vi er sterkere enn noensinne. Vi er 'Mastodon Dinozord'. Vi er sammensmeltingen av Goku og Vegeta."

Aeternum Game Studios utdyper dette poenget ved å forklare: "Vi har bestemt oss for å gå sammen inn i det ukjente for å skape noe som ingen av oss kunne ha forestilt oss hver for oss. Det vi lager, kommer til å endre reglene."

For å få mer informasjon om hvordan begge utviklerne arbeider, fikk vi nylig muligheten til å snakke med Studio Koba om Haneda Girl og med Aeternum Game Studios om Aeterna Noctis. Se begge intervjuene nedenfor.

HQ