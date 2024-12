Studio Koba tar full kontroll og egenpubliserer Haneda Girl

HQ

På denne tiden i 2024 er vi fullt klar over de høye kostnadene som den svingende økonomien og de store forretningsplanene har påført videospillindustrien. Store utgivere stenger studioer, tusenvis av tapte jobber og en stagnasjon i salget på konsollområdet som ikke ser ut til å ha en klar løsning på kort eller mellomlang sikt. Og dermed hviler mediets håp nok en gang på skuldrene til indie-utviklingen.

Og et av studioene som ønsker å endre sin publiseringsstrategi for å være nærmere spillerne og hva de leter etter, er Studio Koba, skaperne av Narita Boy, og også av den kommende Haneda Girl.

Tidlig i morges kunngjorde teamet på nettverkene sine at de har tatt beslutningen om å selvpublisere Haneda Girl, med kostnadene og risikoen for et lite team som det medfører. Men samtidig erkjenner de at den nåværende situasjonen i bransjen har oppmuntret dem til å ha full kontroll over Haneda Girl, og dermed effektivisere oppdaterings- og oppdateringsprosessen, samtidig som de er i konstant kontakt med fellesskapet. Denne beslutningen gjør det også mulig for dem å justere prisen til et mer konkurransedyktig nivå.

Og for å sette prikken over i-en, har de også oppdatert utgivelsesarket sitt ved å kunngjøre en demo på Steam i februar.

Hvis du vil vite hvordan utviklingen av Haneda Girl går og noen eksklusive detaljer om det og lydsporet, ikke gå glipp av intervjuet vårt med komponisten, Salvinsky, nedenfor.