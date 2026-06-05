Studio MDHR jobber med et nytt håndanimert Cuphead-spill

Summer Game Fest er i gang, og allerede har vi fått noen store overraskelser og utviklinger, ikke minst fra utvikleren Studio MDHR, som dukket opp for å dele oppdateringer om ikke bare ett, men to prosjekter teamet jobber med.

Til å begynne med bemerket utvikleren at den jobber hardt med et nytt Cuphead-spill, med dette ansett som et "håndanimert" prosjekt som vil gjenforene Cuphead og venner, og sende dem på et nytt eventyr.

I den spesielle presentasjonsvideoen du kan se nedenfor, blir den kommende tittelen beskrevet som sådan.

"Utviklingen av et helt nytt, håndanimert Cuphead-videospill har begynt. Vårt talentfulle team jobber hardt med dette ambisiøse prosjektet, som vil ta Cuphead og vennene hans med på et nytt, spennende eventyr. Det er fortsatt i en tidlig fase, men vi ser frem til å avsløre mer når tiden er inne."

Men i tillegg til dette avslørte Studio MDHR også en annen Cuphead-tittel, og dette er et pikselert og retro-stil plattformspill kjent som Mighty Cuphead Adventure. Ifølge en pressemelding er dette spillet bygget ved hjelp av teknologi fra den epoken det er inspirert av, nemlig Assembly Language og med de eksakte spesifikasjonene til Sega Master System i tankene. Det vil også være kompatibelt med moderne plattformer og teknologi, men Studio MDHR vil også tilby en fysisk kassett for dette spillet som kan brukes på Segas retrosystem.

Mighty Cuphead Adventure lages av et "lite team i studioet vårt" og blir sett på som et "kjærlighetsbrev til epoken som brakte oss inn i videospillverdenen", nemlig 8-bits-epoken. Sjekk ut litt gameplay i presentasjonen nedenfor sammen med noen bilder.