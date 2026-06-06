Studio Rabbiko kommer med Usagi Shima til PC i oktober

Under Wholesome Games Showcase dukket utvikleren Studio Rabbiko opp for å gi litt ekstra informasjon om sitt kommende kaninsamlerprosjekt, kjent som Usagi Shima. Dette er en koselig opplevelse der målet er å forvandle en forlatt øy til et kaninparadis, et fristed som du kan dekorere etter eget ønske og ellers bygge opp til et must for kaninturister av alle slag.

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Usagi Shima byr på fotooppgaver, muligheten til å bli venner med øyas innbyggere og en rekke kanintyper som kan lokkes til å bli med som byboere, og er laget for å være et veldig avslappende spill, et spill der det ikke er noen tidtakere eller stress å bekymre seg for.

Med alt dette på kortene, vil Studio Rabbiko se etter å lansere Usagi Shima så snart som i oktober, selv om den eksakte datoen for lanseringen ennå ikke er bestemt. Sjekk ut noen bilder av spillet nedenfor.