Studiocanal bringer Agatha Christie-klassikerne til 4K

Som fan av Agatha Christie har jeg alltid håpet å se disse filmatiseringene ta spranget fra standard HD til 4K, og nå har den drømmen blitt virkelighet. Studiocanal har nettopp annonsert utgivelsen av en ny boks som samler fire av de mest ikoniske filmversjonene av hennes verk, alle nyrestaurerte og ledsaget av eksklusivt ekstramateriale. Sidney Lumets Mordet på Orientekspressen, med Albert Finney som Poirot. Døden på Nilen og Ondskap under solen, med Peter Ustinov som Poirot. Speilet som sprakk, med Angela Lansbury som Miss Marple. Med påkostede illustrasjoner, samleobjekter og rollebesetninger fylt med noen av de største navnene fra sin tid, gir denne utgivelsen deg muligheten til å gjenoppleve Poirot og Miss Marple i skarpere detalj enn noen gang før. Gleder du deg også til å se disse filmene i 4K? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!