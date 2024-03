Studiocanal lanserer en ny sjangeretikett dedikert til sci-fi og skrekk.

HQ

Studiocanal, filmproduksjonsselskapet som står bak storfilmer som Terminator 2: Judgment Day og Paddington, lanserer en ny label dedikert til sci-fi og skrekk. Ifølge en rapport fra Variety vil sjangerselskapet være ansvarlig for utvikling, produksjon og distribusjon av skrekk-, thriller-, sci fi- og actionfilmer og TV-serier.

Den velkjente lederen Jed Benedict er ansatt av studioet for å lede virksomheten og vil stå i spissen for den redaksjonelle linjen innen sjangerinnhold. Benedict vil være basert i Storbritannia og rapportere til Ron Halpern, konserndirektør for global produksjon.

Benedicts "kunnskap om innhold, hans internasjonale nettverk og hans ekspertise innen oppkjøp, utvikling og produksjon gjør ham til den ideelle profilen for å utvikle Studiocanals sjangerinnhold", sier Studiocanals administrerende direktør Anna Marsh. "Dette nye selskapet vil øke vår tilstedeværelse i et marked med mange dedikerte sjangerentusiaster som vi ønsker å tilfredsstille, og vi har store ambisjoner om å lansere prosjekter under Jeds kuratering i månedene som kommer."

"Jeg er veldig glad for å komme tilbake til Studiocanal, som har omfavnet muligheten til å skape en destinasjon for talentfulle artister - etablerte og nye - med dristige og vågale visjonære ambisjoner", sier Benedict.

"Den nye sjangeretiketten gir oss friheten til å jobbe i skyggen, der vi tror at sjangerfilmopplevelsen kan være den mest viscerale, kollektive og forløsende av alle typer film", sier Benedict, som påpeker at den nye etiketten vil fokusere på serier og filmer "der historiefortellerne ikke trenger å flykte fra mørket".