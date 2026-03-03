Studioet bak Citadelum og One Military Camp åpner Abylight Buenos Aires

HQ

Abylight, det Barcelona-baserte studioet og utgiveren som er ansvarlig for både sine egne titler (som den nylige Citadelum og den tidligere One Military Camp) og tilpasninger av andre (Hyper Light Drifter og SOMA), kunngjorde offisielt i morges åpningen av et nytt datterselskap i den argentinske hovedstaden.

Denne nye filialen, som har fått navnet Abylight Buenos Aires og "en organisasjon som ligner på moderstudioet Abylight Barcelona", er dedikert til å utvikle for "nye plattformer", og teamet vil derfor lene seg mer mot innovasjon enn mot mer tradisjonelle og etablerte systemer. Débora Sofía Theaux Leutgeb, leder for The Global Game Jam i regionen, har fått ansvaret.

Det mest bemerkelsesverdige i kunngjøringen er imidlertid at de første spillene fra Abylight Buenos Aires vil bli utgitt denne våren (dvs. i løpet av de neste tre månedene), som utgiver snarere enn som egne kreasjoner, forstår vi. De spesifikke titlene er ukjente på dette tidspunktet.

Flyttingen er helt klart strategisk, med tanke på veksten av studioer og talenter i LATAM-regionen og hvordan prosjektene deres når lenger og lenger ut. Studioer som Etermax og titler som Arranger, Despelote, Two Strikes, og de kommende Wind Runners og Sky Dust er gode eksempler på dette. Kunngjøringen kommer tilfeldigvis samme dag som det har lekket ut påståtte nyheter om The Wolf Among Us 2, som angivelig har blitt startet på nytt i Argentina, men på forhånd er de to historiene ikke koblet sammen.

I overmorgen, den 5. mars, slippes Citadelum på PS5 og Xbox Series X / S.