Studioet bak Dead Rising jobbet en gang på et nytt Dino Crisis

Du ser på Annonser

Capcom Vancouver stengte som kjent dørene for et par år siden, da Dead Rising-oppfølgerne deres aldri solgte helt som Capcom hadde håpet på. Men innen alt personalet ble oppsagt prøvde de å få igang noen nye konsepter, deriblant et nytt Dino Crisis. Men Capcom-sjefene i Japan lot seg ikke overbevise.

Det er via Did You Know Gaming at vi får vite at utviklingen pågikk i flere måneder. Dessverre ble det aldri noe av, og i dag virker det ytterst usannsynlig at Capcom i det hele tatt vurderer et comeback for Dino Crisis.