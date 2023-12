Studioet bak Stray Souls legger ned på grunn av nettmobbing.

HQ

I slutten av oktober lanserte Jukai Studio sitt første spill, skrekkspillet Stray Souls, som dessverre ikke fikk mange stående ovasjoner. Foreløpig ligger spillet på 31/100 på Metacritic, og Steam-brukerne har gitt "stort sett negative" anmeldelser. I et nytt innlegg på X/Twitter sier Jukai nå at de legger ned på grunn av netthets.

Studioet skriver: "Vi gjorde alt i vår makt for å fullføre prosjektet på best mulig måte, men under hele prosessen ble vi, våre publisher-ansatte, andre publisher-utviklerteam og våre lukkede team konstant angrepet av en nettforfølger, og noen av dere, som vårt community, ble også plaget med uønskede meldinger og e-poster. Vi forstår at dere ikke ønsket å fortsette å støtte oss aktivt av de åpenbare grunnene som er nevnt ovenfor."

Uansett hvor godt Stray Souls ble mottatt, kan vi nok alle være enige om at det er en urettferdig skjebne som rammet studioet. Ikke minst når utviklere, utgivere, kjære og til og med samfunnet selv ble angrepet. Du kan lese hele Jukai Studios' uttalelse her.