Studioet som laget God of War og The Order: 1886 legges ned

Ready at Dawn startet sitt liv med å lage perler som Daxter, God of War: Chains of Olympus, God of War: Ghost of Sparta og The Order: 1886 for PlayStation, men bestemte seg for å prøve lykken på alle plattformer med Deformers. Det solgte ikke akkurat som varme hveteboller, så studioet laget Lone Echo og viste at de visste hvordan man lager fantastiske virtual reality-spill. Så bra at Facebook bestemte seg for å kjøpe dem i 2020. Det har imidlertid vært ganske stille siden Lone Echo II, og nå blir det stille som i graven.

Fordi Android Central avslører at Meta har bestemt seg for å stenge Ready at Down for godt etter å ha permittert flere av deres ansatte i fjor. Dette skjer selv etter at Meta sa at salget av Meta Quest 3 overgår deres forventninger, så dette er nok et eksempel på at talentfulle utviklere mister jobben for at et selskap kan rapportere større fortjeneste...