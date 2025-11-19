Stunt Paradise utviklere venter fortsatt på Nintendo Switch 2 devkit: "Nintendo, vær så snill å gi det til oss, endelig"

HQ

Under vår nylige tur til Lisboa for å delta på DevGAMM fikk vi muligheten til å snakke med utvikleren Brinemedia om deres arkade-racinghit Stunt Paradise. Det populære spillet ble lansert i mars 2024 og kom til de fleste plattformer, men det har ennå ikke kommet med en dedikert versjon for Nintendo Switch 2, noe vi måtte spørre utviklerne om for å forstå hva som foregikk bak kulissene.

Vi spurte grunnleggeren Oleksii Netrebenko og programvarearkitekten Vldyslav Podorozhnyi om dette, noe Podorozhnyi forklarte.

"Så vi har allerede en utgivelse for Nintendo Switch 1, vi venter fortsatt på Nintendo Switch 2 dev kit, så Nintendo, vær så snill å gi det til oss, endelig."

Han la deretter til: "Som Oleksii sa, er det stor suksess på Xbox og PlayStation, så det er hovedfokuset vårt, men vi kommer til å utvide til mobilmarkedet også, og vi kommer til å lansere den første delen der og den andre delen også, litt etter hovedutgivelsen til konsollene og til Steam."

Da vi snakket om det andre spillet som bare ble annonsert for et par uker siden, spurte vi utviklerne om hva vi kunne forvente. Netrebenko fortalte oss :

"I den andre delen har vi laget bedre grafikk, bedre musikkdesign, forbedring av nivådesign."

Podorozhnyi tok deretter opp og la til: "Ja, jeg kan fortelle litt mer om nivådesignet, så det vil være sprøere, det vil være raskere, det vil være mye flere stunts du kan gjøre der, det vil også være mye flere steder og flere jetfly som kommer til å eksplodere." Han avslutter på det punktet med: "Ja, vi har en hai. Vi har en veldig, veldig stor hai som kommer til å spise deg levende."

Ellers, for de som lurer på flerspillerelementer for spillet, bemerker Podorozhnyi at "ideen om dette spillet handler ikke om samarbeid, men på Stunt Paradise 3, kanskje vi kommer til å inkludere noe. Hvis Stunt Paradise blir en suksess, noe jeg ikke er i tvil om, hvis Nintendo kommer til å sende oss utviklingssettet for den andre delen, så kanskje vi kommer til å inkludere noe."

Når det gjelder når vi kan forvente å høre mer om Stunt Paradise 2, forteller utviklerne at "i løpet av de neste månedene vil vi publisere noen demoversjoner av dette spillet."

Gå ikke glipp av hele (og lokalt tekstet) intervjuet med Brinemedia nedenfor.