Stuntdesignere vil endelig bli anerkjent på Oscar-utdelingen med en ny kategori i 2027

Stuntmiljøet i Hollywood har i årevis bedt om større anerkjennelse for sitt arbeid, og endelig har Akademiet gått med på å opprette en ny kategori ved Oscar-utdelingen. Den vil få tittelen Academy Award for Achievement in Stunt Design, og vil bli delt ut for første gang på den 100. Oscar-utdelingen i 2027, skriver Variety.

David Leithch, tidligere stuntutøver og koordinator, og for tiden filmregissør og produsent (Deadpool 2, Bullet Train og nylig The Fall Guy, en film nettopp om stuntutøvere) er ansvarlig for å få det til å skje, og har ledet et initiativ og spurt Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

"I flere tiår har stuntutøvere, koordinatorer og actiondesignere spilt en avgjørende rolle i utformingen av filmopplevelsen, og de har ofte satt kroppen på spill for å skape uforglemmelige øyeblikk på lerretet", sier Jeff Wolfe, president i Stuntmen's Association. "Denne anerkjennelsen bekrefter lidenskapen, innovasjonen, kreativiteten og det harde arbeidet som ligger bak hvert eneste fall, slagsmål og ildkule. Det er ikke bare en seier for bransjen vår - det er en seier for historiefortelling."