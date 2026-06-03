Stuntman: Hollywood gjenoppliver den klassiske serien på PS5

Stuntman: Hollywood På State of Play ble det nettopp avduket et nytt kapittel i den actionfylte serien som nå gjør comeback på PlayStation 5 etter mange års stillhet.

Akkurat som i tidligere spill er målet å sette seg bak rattet som stuntsjåfør i ulike store Hollywood-produksjoner. Vi kan se frem til flere spektakulære scener der kjente franchiser som Miami Vice, Knight Rider, Death Race og Fast & Furious vil stå i sentrum.

Utviklerne beskriver spillet som en kombinasjon av arkaderacing, ødeleggelse og presisjon, der hver bane representerer en filmscene som skal filmes. Spillerne må følge regissørens instruksjoner til punkt og prikke, utføre ulike manøvrer og samtidig håndtere tidspresset som henger over dem.

Ingen utgivelsesdato er kunngjort ennå.