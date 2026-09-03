Stupid Never Dies Forhåndsvisning av spillopplevelsen: Monster Mash

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I oppveksten var videospillet Crash Bandicoot: Crash of the Titans en av mine absolutte favoritter. Muligheten til å ta kontroll over fiendene du hadde beseiret og deretter bruke kreftene deres til å knuse horder av andre fiender var utrolig gøy, og da jeg så at Capcom-veteranene som hadde dannet det nye studioet GPTRACK50 Inc. jobbet med en lignende mekanikk i debut Stupid Never Dies, måtte jeg selvfølgelig sjekke ut spillet.

I spillet følger vi hovedpersonen Davy mens han leter etter en måte å tine opp en frossen jente han har forelsket seg i. Problemet? Han er en zombie, hun er et menneske, og hele verden er blitt overkjørt av monstre. For å redde situasjonen og finne ekte kjærlighet, må Davy skylle seg ned i et toalett og bevege seg gjennom lag på lag av underverdenen, mens han kjemper mot alle slags monstre.

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Stupid Never Dies Du starter i et forlatt kjøpesenter som du har gjort til ditt hjem. Tanker om Dead Rising kom umiddelbart til meg, men dette er bare et knutepunkt hvor du kan bytte oppgraderinger for Davy, snakke med noen av de andre hjelpsomme karakterene du møter på eventyret ditt, og deretter velge å dra ut på et nytt løp. Når du ikke er på eventyr i underverdenens dyp, beveger du deg veldig sakte. Heldigvis trenger du ikke å vralte deg bort til toalettet hver gang du vil starte et nytt løp – du kan bare teleportere deg dit. Tregheten er et morsomt innslag, men det får deg til å lure på om det innslaget er verdt det noen ganger.

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Når du har utstyrt deg med en ny arm, et nytt ben, et nytt hode eller noe annet du ønsker å endre på Davy, kan du spyle deg ned i underverdenen. Der er du ikke på langt nær så treg, og du vil bevege deg gjennom en rekke kart inspirert av ulike historiske epoker – som om de var kastet inn i ulike forestillinger om helvete. Du kjemper mot både mindre, vanlige monstre og mer elitefiender, og de sistnevnte kan du fortære etter å ha beseiret dem for å ta over deres former og krefter.

Vi skal snakke om de ulike monsterformene om et øyeblikk, men først skal vi ta for oss Davy. Han er ikke helt ubrukelig i kamp, og med sitt grunnleggende utstyr klarer han seg faktisk ganske bra. Angrepene hans gjør nok skade til at du lett kan skaffe deg din første monsterform, og siden han er mindre, kan det faktisk være å foretrekke å bytte til ham når du er i forsvar. Du har også zombiebittet ditt for å helbrede deg midt i en kombinasjon, og en pareringsknapp som lar deg avlede fiendens angrep når de lyser gult. Du kan følge opp den pareringen med massiv skade, og i likhet med bittet ditt kan monsterformene dine bruke den like godt som den grunnleggende Davy-formen.

Monstrene finnes i alle former og størrelser, og heldigvis er de ikke bare omdesignede versjoner av hverandre. Varulven spiller for eksempel helt annerledes enn harpyen, og monstre som wispen er utrolig unike i design og spillestil. Ikke alle er like, men de byr alle på noe interessant som gjør at du velger et nytt monster hver gang du får sjansen til å prøve det. Punkrock-estetikken i « Stupid Never Dies gjennomsyrer all grafikken, inkludert monsterdesignene og evnene, og legger til et ekstra lag av karakter som gjør at spillet føles kreativt helhetlig og er en ren glede å spille.

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Der jeg kanskje ikke er helt overbevist om Stupid Never Dies, er i dets løpsbaserte format. Mange spill legger til roguelike-elementer i disse dager, kanskje for å unngå å bli sett på som 40-timers oppgaver å fullføre, snarere enn et spill man kan ha det gøy med. Imidlertid føles den løpsbaserte strukturen i «Stupid Never Dies» til tider som om den er dømt til å gjøre spillet altfor repeterende over tid. Jeg kan ikke si det med sikkerhet etter bare en kort stund med « Stupid Never Dies, men kjernen i opplevelsen ser ikke ut til å trenge roguelite-elementer i sin kjerne. Enkelte nivåer og en lineær kampanjestruktur kunne kanskje ha gitt en tydeligere kobling til hovedhistorien. Det virker som om roguelite-elementene ble skapt ut fra et ønske om ikke å kaste bort spillerens tid, men det reiser samtidig spørsmålet: hvorfor skal du i det hele tatt bruke tiden på dette?

Igjen, jeg har ikke spilt nok av « Stupid Never Dies til å si med sikkerhet om roguelite-strukturen utgjør noen grunnleggende problemer, og gjennom hele tiden jeg har brukt på spillet har jeg rett og slett hatt massevis av moro med å forvandle meg til forskjellige monstre, kjempe meg ned gjennom den sprø, punkrock-inspirerte underverdenen og møte så mange utfordringer som mulig i den tiden jeg hadde til rådighet. « Stupid Never Dies er like fargerikt og lekent som jeg håpet det skulle være, med kamp i arkadestil som er kjempegøy enten du sitter fast som Davy eller spiller som en av hans monstrøse former. Kom igjen, oktober!