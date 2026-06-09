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Stuttgart Open: Hvem spiller i den første ATP-turneringen på gress etter Roland Garros

Taylor Fritz møter Martín Landaluce i en av de første interessante kampene i ATP 250-turneringen i Stuttgart.

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Etter Roland Garros har gresssesongen startet i Tyskland med Stuttgart Open, en ATP 250-turnering som ble spilt på grus frem til 2014, da den ble den første gressturneringen etter French Open. I fjor var det en høyprofilerte finale der Taylor Fritz beseiret Alexander Zverev.

De åtte seedede spillerne i BOSS Open (kalt slik av sponsormessige årsaker) er:


  1. Ben Shelton

  2. Taylor Fritz

  3. Alexander Bublik

  4. Jiří Lehečka

  5. Tommy Paul (trakk seg)

  6. Frances Tiafoe

  7. Davidovich Fokina (allerede slått ut i første runde)

  8. Corentin Moutet

Årets utgave har allerede startet, med en første interessant duell mellom Taylor Fritz, andreseedet i Stuttgart, og Martín Landaluce. Den 20 år gamle spanjolen beseiret Pierre-Hugues Herbert i første runde og møter den amerikanske spilleren på onsdag.

Stuttgart Open-kamper tirsdag 9. juni

Mandag beseiret også Mattia Bellucci den syvende seedede Alejandro Davidovich Fokina, og kvalifiseringsspilleren Gauthier Onclin beseiret Giovanni Mpetshi Perricard. Dette er kampene som er planlagt for i dag, med start kl. 11:00 CEST.


  • Roberto Bautista mot Marcos Giron

  • Yannick Hanfmann mot Aleksandat Kovacevic

  • Quentin Halys mot Sho Shimabukuro

  • Jan-Lennard Struff mot Alexis Galarneau

  • Tom Gentzsch mot Rinky Hijikata

  • Daniel Altmaier mot Frances Tiafoe

Stuttgart Open: Hvem spiller i den første ATP-turneringen på gress etter Roland Garros
lev radin / Shutterstock.com

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Sporttennis


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