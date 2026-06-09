Stuttgart Open: Hvem spiller i den første ATP-turneringen på gress etter Roland Garros

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Etter Roland Garros har gresssesongen startet i Tyskland med Stuttgart Open, en ATP 250-turnering som ble spilt på grus frem til 2014, da den ble den første gressturneringen etter French Open. I fjor var det en høyprofilerte finale der Taylor Fritz beseiret Alexander Zverev.

De åtte seedede spillerne i BOSS Open (kalt slik av sponsormessige årsaker) er:



Ben Shelton

Taylor Fritz

Alexander Bublik

Jiří Lehečka

Tommy Paul (trakk seg)

Frances Tiafoe

Davidovich Fokina (allerede slått ut i første runde)

Corentin Moutet



Årets utgave har allerede startet, med en første interessant duell mellom Taylor Fritz, andreseedet i Stuttgart, og Martín Landaluce. Den 20 år gamle spanjolen beseiret Pierre-Hugues Herbert i første runde og møter den amerikanske spilleren på onsdag.

Stuttgart Open-kamper tirsdag 9. juni

Mandag beseiret også Mattia Bellucci den syvende seedede Alejandro Davidovich Fokina, og kvalifiseringsspilleren Gauthier Onclin beseiret Giovanni Mpetshi Perricard. Dette er kampene som er planlagt for i dag, med start kl. 11:00 CEST.



Roberto Bautista mot Marcos Giron



Yannick Hanfmann mot Aleksandat Kovacevic



Quentin Halys mot Sho Shimabukuro



Jan-Lennard Struff mot Alexis Galarneau



Tom Gentzsch mot Rinky Hijikata



Daniel Altmaier mot Frances Tiafoe

