Stuttgart Open: Hvem spiller i den første ATP-turneringen på gress etter Roland Garros
Taylor Fritz møter Martín Landaluce i en av de første interessante kampene i ATP 250-turneringen i Stuttgart.
Etter Roland Garros har gresssesongen startet i Tyskland med Stuttgart Open, en ATP 250-turnering som ble spilt på grus frem til 2014, da den ble den første gressturneringen etter French Open. I fjor var det en høyprofilerte finale der Taylor Fritz beseiret Alexander Zverev.
De åtte seedede spillerne i BOSS Open (kalt slik av sponsormessige årsaker) er:
- Ben Shelton
- Taylor Fritz
- Alexander Bublik
- Jiří Lehečka
- Tommy Paul (trakk seg)
- Frances Tiafoe
- Davidovich Fokina (allerede slått ut i første runde)
- Corentin Moutet
Årets utgave har allerede startet, med en første interessant duell mellom Taylor Fritz, andreseedet i Stuttgart, og Martín Landaluce. Den 20 år gamle spanjolen beseiret Pierre-Hugues Herbert i første runde og møter den amerikanske spilleren på onsdag.
Stuttgart Open-kamper tirsdag 9. juni
Mandag beseiret også Mattia Bellucci den syvende seedede Alejandro Davidovich Fokina, og kvalifiseringsspilleren Gauthier Onclin beseiret Giovanni Mpetshi Perricard. Dette er kampene som er planlagt for i dag, med start kl. 11:00 CEST.
- Roberto Bautista mot Marcos Giron
- Yannick Hanfmann mot Aleksandat Kovacevic
- Quentin Halys mot Sho Shimabukuro
- Jan-Lennard Struff mot Alexis Galarneau
- Tom Gentzsch mot Rinky Hijikata
- Daniel Altmaier mot Frances Tiafoe