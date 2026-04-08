Styret har sparket Paramounts styreleder, Jeff Shell, for å ha lekket konfidensielle diskusjoner om oppkjøpet av WBD

Det sies at det bare er mennesker som snubler over den samme steinen to ganger, selv om noen ser ut til å foretrekke å dunke hodet mot et fjell. Ordspill til side, det ser ut til at Paramounts styre har sett seg nødt til å ta drastiske grep mot selskapets styreleder, Jeff Shell, og gi ham sparken med umiddelbar virkning.

Dette er ikke første gang Shell mister jobben som leder for et stort selskap. For tre år siden fikk han sparken som administrerende direktør i NBC Universal på grunn av anklager om upassende oppførsel overfor en CNBC-reporter.

Denne gangen har hendelsene imidlertid kommet frem i lyset midt i den økonomiske og mediemessige omveltningen som er forårsaket av den nylige budkrigen mellom Netflix og Paramount selv om oppkjøpet av Warner Bros. Discovery. For noen uker siden hadde daværende styreleder Jeff Shell avslørt konfidensielle kommentarer om status for oppkjøpet på kontorene til et advokatfirma i Los Angeles, noe som angivelig førte til et søksmål fra investor Robert James "RJ" Cipriani. Det ser ut til at det å avsløre disse samtalene er et kontraktsbrudd og har ført til et søksmål som krever over 150 millioner dollar mot ham og hans kone, en sak som har hjemsøkt ham personlig i flere uker og som endelig har kommet til utførelse i dag.

Til tross for denne tvisten ser det ut til at oppkjøpet av Warner Bros. Discovery fortsetter, selv om det fortsatt er mange måneder igjen før det er sluttført.

