Blant roguelites, roguelikes, soulslikes, deck-builders, friendsloppers og alle de andre "nye" sjangrene som pakkes inn i dataspillbutikkene i disse dager, føles det som om stealth-spillene har tatt et lite skritt tilbake. Ironisk nok har sjangeren som krever at du holder deg i skyggene, blitt innhyllet av dem. Thief og Dishonored er begge borte fra mainstream. Metal Gear Solid finnes fortsatt, men får bare noen remakes her og der. Assassin's Creed har alltid vært mer action enn stealth, spesielt nå med RPG-elementene. Egentlig er det bare Hitman, som på en måte gjennomgår sin egen Fortnitifisering, ettersom det drar inn kjendiser som vi skal drepe i håp om at vi ikke legger igjen vår strekkodede skallethette.

Det er kanskje frustrerende for de fleste spillere å måtte laste inn lagringer hele tiden, og ikke ha en sjanse til å møte fienden tå til tå hvis de blir oppdaget, men jeg har alltid vært en fan av den unike følelsen av et ekte stealth-spill. Tanken på at du ikke er like stor eller like ille som noen av fiendene foran deg, men at du kan slå dem alle med rask tenkning og nok gift til å utslette alle elefanter på jorden. I en av de lengste introene jeg har laget, er det derfor jeg er spesielt glad i at vår venn Styx er tilbake.

Styx: Blades of Greed Styx er i umiddelbar fare, så jeg skal ikke kaste bort mer tid på å sørge over tapet av stealth som en mainstream spillsjanger, for her har vi den tilbake i hopetall. Etter å ha stoppet et fjell som har blitt levende, får Styx en smak av den magiske sprekken som Quartz er, og bestemmer seg for at han vil ha litt mer av det, takk skal du ha. Innsatsen øker senere, men umiddelbart skiller Styx: Blades of Greed seg ut fra all den massive fantasygenren vi ser i spillene våre i dag. Styx er ikke en fyr som trenger å redde verden, eller vennene sine. Han driver dem for det meste ut i fare, slik at han kan få tak i mer Quartz og fortsette sine små samtaler med et gåtefullt vesen kjent som Flux.

Alt i alt er ikke Styx: Blades of Greed en fortelling som etterlater deg fullstendig lamslått av sjokkerende vendinger, og den griper deg heller ikke så grundig at du spiller gjennom det hele på én kveld. Det er en unnskyldning for oss til å reise rundt i verden og oppleve spillet, og det er her Cyanides tredje Styx-spill virkelig briljerer. Følelsen av vertikalitet som er lagt til i Styx: Blades of Greed er umiddelbart merkbar. Å klatre opp vegger, finne lasterom og løpe på hustak som tar deg langt unna flokkene av fiender på bakken, fjerner ikke det taktiske aspektet ved snikingen, men øker i stedet tempoet i spillet, noe som er en stor fordel for spillet. De tre miljøene og de samme fiendene kunne lett ha blitt kjedelige hvis du hele tiden satt fast på bakken eller i trange bygninger, men med de ekstra traverseringsmulighetene som tilbys, kan du virkelig fly fra punkt til punkt, med miniatyrnivåer bygget inn i de større, åpne kartene for å sørge for at du fortsatt får rikelig med trening i å sitte på huk.

Hvis du har spilt Hitman, Dishonored, Metal Gear Solid eller et annet Styx-spill, vet du hva du har i vente her. Du ruller fra skjul til skjul, slukker fakler og skyter fiender lydløst, slik at du ikke blir overmannet av pansrede fiender som kan og vil ta deg ned på et par treff. Nivådesignet gjør det tydelig hvilke ruter du kan ta for å utslette et rom eller et område, og selv om det ikke er like sterkt som Arkanes beste arbeid, er det alltid tilfredsstillende når du ser en stor fiende falle fra gift idet du akkurat er i ferd med å dytte favorittkollegaen hans utfor kanten av taket han sto på. Drapsalternativene, strategiene du kan legge, og verktøyene du har til rådighet, blir bare flere og flere når du bruker Styx' evner, runer, gjenstander, Quartz-krefter og mer. Du kan klone deg selv som en distraksjon, tankekontrollere fiender for å få dem til å hoppe ned fra en avsats, gå helt anime-stil ved å bremse tiden og unnvike alle angrep som kommer mot deg. Som i de fleste andre snikespill holdt jeg meg til det enkle, og brukte dolk, flasker og usynlighet for å klare meg gjennom de fleste scenarier, men det finnes et vell av muligheter.

Hvis det er ett stort grep med spillingen av Styx: Baldes of Greed - som ellers er veldig mye den fremtredende delen av spillet - er det i fiendens AI. Det er ujevnt, egentlig, og når det fungerer, kan det fortsatt føles litt datert. Av og til klarer ikke fiendene å se deg fra skjul, og andre ganger har de fått øye på deg gjennom det minste hull i en vegg. Hvis de går forbi deg mens de undersøker et lik, blir du umiddelbart angrepet til tross for at det egentlig ikke gir mening at de skulle legge merke til deg så raskt. Det var ikke noe som dukket opp konsekvent, men når det gjorde det, resulterte det alltid i en reload.

Styx: Blades of Greed's problemer eksisterer i stor grad utenfor hovedspillsløyfen. Spillet lider fortsatt av visuelle feil, og det er også verdt å nevne at ytelsen på PC noen ganger er litt hakkete. I det minste er det på en eller annen måte spillet som har drevet min nye rigg til sin største test hittil, til tross for at det ikke ser spesielt pustende ut. Det visuelle på Styx: Blades of Greed er bra, helt til det ikke er det. Av og til vil fiender glitche ut, eller du vil se omrisset av en karakter bli hengende lenge etter at du har sluttet å se dem gjennom vegger, noe som gjør dem røde. Teksturer som hopper inn og ut skjer også en god del, spesielt i mellomsekvenser.

Mellomsekvensene er et annet område der en uheldig detalj dukker opp. Det er vanskelig å forklare uten å høre det, og det er ikke direkte en kritikk av stemmeskuespillet, men det er en pause, et sekund mellom hver replikk, som gjør at dialogen i mellomsekvensene virker så unaturlig at det er vanskelig å ignorere den. Som jeg sa tidlig, kommer ikke Styx-historien til å gå ned som en av spillhistoriens beste fortellinger for mange mennesker, men den kunne ha føltes mer virkningsfull, mer oppslukende uten disse pausene, som om hver karakter er redd for å snakke over hverandre og vil vente til scenepartneren deres er ferdig.

Det Styx: Blades of Greed gjør bra, gjør det virkelig bra. Stealth- og bevegelsesmekanikken føles stram og morsom å leke med. Det metroidvania-aktige progresjonssystemet fungerer veldig bra, og gjør at hver gang du vender tilbake til et gammelt sted, føles det som om du utforsker et helt nytt sted. Verktøyet ditt er bedre enn noensinne, du beveger deg raskere enn noensinne, og favorittgoblinen din er grådigere enn noensinne. Det finnes elementer i Styx: Blades of Greed som gjør at det ikke er helt fantastisk, men det er et veldig, veldig morsomt spill, og akkurat som Styx selv er jeg villig til å hylle denne gammeldagse stealth-tittelen, med alle feil og mangler.