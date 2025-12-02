Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Styx: Blades of Greed

Styx: Blades of Greed har blitt forsinket til februar 2026

Utvikleren Cyanide Studio har til hensikt å bruke den ekstra tiden til å polere systemer og stramme inn stealth.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Hvis du fortsatt hadde håp om at Styx: Blades of Greed skulle lanseres i løpet av dette kalenderåret, til tross for at vi er inne i desember nå, er det på tide å dempe forventningene dine, ettersom utvikleren Cyanide Studio har bekreftet at spillet kommer senere enn planlagt.

Som bekreftet i et Steam-blogginnlegg, avsløres det at tittelen nå vil lanseres 19. februar 2026, med den ekstra tiden som kreves for å sikre at spillet er i best mulig tilstand når det lanseres.

Cyanide forklarer: "Utviklerne bruker noen ekstra måneder på å finpusse alt, finjustere de bitene som trenger det, og sørge for at min store tilbakekomst blir så strålende (og kaotisk) som den fortjener å være.

"Et mye skarpere eventyr. Et eventyr som er verdig å gli tilbake i de litt skitne, men perfekt stilige støvlene mine."

Nå som denne datoen er låst, kan du se den nyeste traileren for spillet nedenfor.

HQ

Relaterte tekster



Loading next content