Styx: Blades of Greed har blitt forsinket til februar 2026

HQ

Hvis du fortsatt hadde håp om at Styx: Blades of Greed skulle lanseres i løpet av dette kalenderåret, til tross for at vi er inne i desember nå, er det på tide å dempe forventningene dine, ettersom utvikleren Cyanide Studio har bekreftet at spillet kommer senere enn planlagt.

Som bekreftet i et Steam-blogginnlegg, avsløres det at tittelen nå vil lanseres 19. februar 2026, med den ekstra tiden som kreves for å sikre at spillet er i best mulig tilstand når det lanseres.

Cyanide forklarer: "Utviklerne bruker noen ekstra måneder på å finpusse alt, finjustere de bitene som trenger det, og sørge for at min store tilbakekomst blir så strålende (og kaotisk) som den fortjener å være.

"Et mye skarpere eventyr. Et eventyr som er verdig å gli tilbake i de litt skitne, men perfekt stilige støvlene mine."

Nå som denne datoen er låst, kan du se den nyeste traileren for spillet nedenfor.