Styx: Blades of Greed lanseres senere i år

Styx er en langvarig spillserie som først ble lansert i 2014. Disse titlene fungerer både som en spinoff og en prequel til Of Orcs and Men. Spillerne inntar rollen som den slu goblinen Styx, som stadig havner i vanskelige situasjoner som best løses med tålmodighet, list og et sett med profesjonelle verktøy.

I det kommende Styx: Blades of Greed er formelen intakt: stille snikmord, smarte tyverier og mye sniking. Spillet skal etter planen lanseres i slutten av 2025 på Playstation 5, Xbox Series X/S og PC. En ny trailer ble nylig avduket på Gamescom, og gir fansen en første titt på det neste kapittelet i Styx' skyggefulle eventyr. Du kan sjekke den ut nedenfor.

