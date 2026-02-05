Styx: Blades of Greed tar deg med på goblinens uhell i en ny trailer

HQ

Du kan sannsynligvis gjette deg til hovedtrekkene i Styx' karakter ved å se på ham på nøkkelbildene eller spillskjermbildene til Styx: Blades of Greed. Men siden det har gått ni år siden det forrige spillet ble utgitt i 2017, og godt over et tiår siden historien til denne goblinen begynte, har Nacon gitt oss en kort oppsummering for å komme opp i fart og friske opp minnene våre før lanseringen av det tredje spillet.

Styx' historie startet akkurat som mange av våre. I stedet for å bli født, ble han klonet av en annen gal goblin som ville ha en haug med versjoner av seg selv til å gjøre som han ville. Styx drepte den gærningen og bestemte seg for å starte for seg selv. Det tok ikke lang tid før han fant seg en ny liten gjeng å henge sammen med, og gjennom en rekke snikespill oppdaget han en ny form for magisk kraft i Quartz.

Quartz er ikke bare en krystall som skyter et og annet lyn, den har også et vesen inni seg. Det er fortsatt mye mystikk rundt dette vesenet, og hemmelighetene bak det må vi finne ut av i Styx: Blades of Greed når det lanseres 19. februar.