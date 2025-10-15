Subaru teaser for en helt ny STI med bensinmotor

HQ

Det var en trist dag i 2022 da Subaru annonserte at 2022 WRX STI ville bli den siste virkelige STI-generasjonen med en internasjonal lansering, og at de fremover kun ville fokusere på sine "mildere" og mer fornuftige modeller uten rallyarv. Nå ser det imidlertid ut til at den japanske bilgiganten har hatt tid til å angre, noe vi i Gamereactor naturligvis ser på som et skikkelig friskhetstegn. Subaru jobber tilsynelatende med både en elektrisk STI og en med bensinmotor, som etter skissene å dømme ser ut til å konkurrere med GR Corolla.

Motor1.com:

"I mellomtiden ser Performance-B STI-konseptet med forbrenningsmotor ut som en skikkelig GR Corolla-kampende hot hatch med en merkbart større takspoiler. Det er ikke den første teaseren vi har sett. Subaru opprinnelig forhåndsvist bilen i begynnelsen av juni. Den svulmende fendere og generelle front design tyder på en WRX-basert luke. Du vil også se ventilasjonsåpninger på hver side av panseret."